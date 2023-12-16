16 декабря 2023, 14:43
Ночью пожарные спасали горевшую баню в Заозерье
Пострадавших на пожаре нет
Вечером в пятницу дежурный караул ПЧ-75 микрорайона Соломенное принял участие в тушении пожара частной бани в селе Заозерье.
Сигнал о пожаре на ул. Новоручейная в Заозерье поступил в 17:26. Ровно через час пожар был ликвидирован.
По какой причине произошел этот пожар, сейчас устанавливают специалисты. Травмированных нет.
Пожарные напоминают, что чем раньше будет обнаружен пожар и вызваны подразделения пожарной охраны, тем меньше ущерб.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). // Фото: пожарная часть Соломенное.