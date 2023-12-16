Грузовой автомобиль занесло на трассе в Петрозаводске

Утром 16 декабря опасная ситуация сложилась на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Большегрузный автомобиль занесло и развернуло на 180 градусов. Видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Хорошо чистят дороги» - так с иронией комментируют ситуацию подписчики сообщества.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска убедительно просят автолюбителей быть внимательными в зимний период и соблюдать скоростной режим. // Видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии».