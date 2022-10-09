09 октября 2022, 17:00
Ночью местами в Карелии может похолодать до минус 1 градуса
Синоптики не прогнозируют дождь в понедельник
В понедельник в Петрозаводске погода будет мало отличаться от воскресной. 10 октября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+4, днем +9,+11, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7, местами до -1, днем +7,+12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5, днем +9;
В Кондопоге ночью +8, днем +11;
В Медвежьегорске, Суоярви ночью +6, днем +10;
В Олонце ночью +5, днем +11;
В Пудоже ночью +5, днем +10;
В Сегеже ночью +6, днем +9;
В Сортавале ночью +7, днем +12. (фото unsplash.com, Chris Anderson)