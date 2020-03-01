Неужели весна? Публикуем прогноз погоды на завтра, второе марта

Завтра, 2 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет идти мокрый снег, будет метель, днем же стоит ожидать небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью 0 -2, днем от +1 до +3.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на юге местами с дождем. Ночью местами метель, а днем - налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью составит -4, -9, по северным районам местами до -20, по юго-западным районам +1, -4, днем -2, +3, по северным районам местами до -8.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в марте 2020 года. Долгосрочный прогноз на первый весенний месяц в Карелии читайте здесь.