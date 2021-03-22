Неуловимого «Орского» маньяка встретили в Карелии

«Орского маньяка», которого не могут поймать десять лет, заметили в Петрозаводске. Об этом сообщили журналисты в сюжете на телеканале НТВ.

По подтвержденным данным, жертвами предполагаемого маньяка Валерия Андреева стали семь девушек, по другим – почти сто. О встречах с ним сообщают из Красноярска, Омска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска.

Следователи установили, по какой схеме действовал маньяк. Мужчина притормаживал на остановке, если видел одинокую девушку. Он предлагал подвезти: кто-то соглашался, кого-то приходилось затаскивать силой. Мужчина увозил жертв в подвал гаража, мучил, насиловал и, в конце концов, убивал. Затем шел домой к жене и детям. Жильцы дома до сих пор не могут поверить, что их сосед – маньяк. В виновность мужа не поверила и его супруга.

Валерий Андреев - предполагаемый российский серийный убийца и насильник, известный как «Орский маньяк». Возможно, причастен к похищениям, изнасилованиям и убийствам женщин на территории Оренбургской области в период с 2006 по 2012 годы. По состоянию на 2020 год, входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.

Мужчина работал дальнобойщиком. Маршруты дальних рейсов мужчины пролегали по дорогам «Оренбург-Челябинск» и «Самара-Оренбург». Большинство из пропавших женщин пропали без вести на территории лесополос вдоль указанных дорог. Вел законопослушный образ жизни.

Андреев попал под подозрение в конце июня 2012 года после исчезновения 18-летней девушки. Свидетели заявили в полицию, что девушка перед исчезновением села в белый южнокорейский внедорожник SsangYong. В Орске таких было всего два. Андреева вызвали на допрос, так как для ареста не нашлось оснований – его отпустили. Затем в его машине, гараже и служебном грузовике в ходе обыска обнаружили биологические следы, замытые пятна крови. На опросе коллеги заявили, что подозревали Андреева в пользовании услугами проституток, поскольку видели в его машине средства контрацепции, украшения, женское белье и другие женские вещи.

Андреева повторно вызвали на допрос, но он не явился. 6 июля 2012 года мужчина в последний раз вышел на связь с женой, затем скрылся. Его объявили в розыск. В конце 2019 года розыском Андреева занялся Интерпол.