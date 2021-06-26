26 июня 2021, 13:08
Нетрезвый водитель станет пешеходом после встречи с ГИБДД
Мужчина выпил и сел за руль - по результатам освидетельствования на состояние опьянения прибор показал 0,68 промилле
В Кондопожском районе инспекторы остановили автомобиль ВАЗ.
За рулем находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили предположения ГИБДД. Прибор показал 0,68 промилле, сообщили в дорожном ведомстве.
В отношении нарушителя составили административные материалы. Нарушителю грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. (фото источника)