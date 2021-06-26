26 июня 2021, 13:08
Происшествия

Нетрезвый водитель станет пешеходом после встречи с ГИБДД

Мужчина выпил и сел за руль - по результатам освидетельствования на состояние опьянения прибор показал 0,68 промилле

В Кондопожском районе инспекторы остановили автомобиль ВАЗ.

За рулем находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили предположения ГИБДД. Прибор показал 0,68 промилле, сообщили в дорожном ведомстве.

В отношении нарушителя составили административные материалы. Нарушителю грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. (фото источника)

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Метки: 
алкогольное опьянение
Кондопожский район
новости Карелии
ГИБДД