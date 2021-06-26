Нетрезвый водитель станет пешеходом после встречи с ГИБДД

В Кондопожском районе инспекторы остановили автомобиль ВАЗ.

За рулем находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили предположения ГИБДД. Прибор показал 0,68 промилле, сообщили в дорожном ведомстве.



В отношении нарушителя составили административные материалы. Нарушителю грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. (фото источника)