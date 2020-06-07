07 июня 2020, 14:11
Нетрезвого водителя задержали минувшей ночью в Карелии
39-летний мужчина сел за руль в нетрезвом виде в Медвежьегорском районе
Сегодня в два часа ночи в Медвежьегорском районе сотрудники ГИБДД остановили «Жигули». При проверке стало ясно, что 39-летний водитель пьян.
Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе ведомства.
Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Меру наказания для нарушителя определит суд.