Нетрезвого водителя задержали минувшей ночью в Карелии

Сегодня в два часа ночи в Медвежьегорском районе сотрудники ГИБДД остановили «Жигули». При проверке стало ясно, что 39-летний водитель пьян.

Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Меру наказания для нарушителя определит суд.