Нерадивый отец заплатил долг по алиментам лишь после ареста автомобиля

Отец в Пудожском районе накопил задолженность по алиментам, которые должен был регулярно платить своему несовершеннолетнему ребенку. Судебные приставы не могли взыскать 125 тысяч рублей, потому что мужчина всячески уклонялся от исполнения своих финансовых обязанностей. Пришлось наложить арест на его имущество, сообщили в УФССП по Карелии.

Сотрудники службы рассказали, что ежемесячно отец должен был платить ребенку алименты в сумме прожиточного минимума. Однако мужчина этого не делал, накопился долг.

Судебный пристав-исполнитель узнал, что у жителя Пудожского района есть в собственности автомобиль. На него наложили арест, только тогда мужчина поспешил исполнить свои обязательства. Он оплатил задолженность в течение недели. // Фото: tolyatty.ru