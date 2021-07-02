Улицу Краснофлотская, не знавшую ремонта 25 лет, приводят в порядок

Улица Краснофлотская – это один из 29 объектов ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2021-2022 годы. Общая площадь покрытия, подлежащая замене, здесь составляет более 12 тысяч квадратных метров. Примечательно, что 4 тысячи из них – тротуары.

Ремонт осуществляет подрядчик из Санкт-Петербурга АБЗ «Дорстрой», в последние три года хорошо зарекомендовавший себя на дорожных работах Петрозаводска. Полностью ремонт на данном объекте планируется закончить до 30 июля.

Контроль за ремонтом на всех этапах осуществляют как Комитет ЖКХ и представители специализированных организаций, так и депутаты Петросовета вместе с жителями.

«Очень приятно, что делается не только магистраль, но и тротуары, поскольку улица Краснофлотская популярна не только у автолюбителей, но и у пешеходов, которые ежедневно прогуливаются здесь с колясками и велосипедами. Граждане очень этому рады, уже поступают положительные отзывы. Со своей стороны, призываю всех неравнодушных активных горожан подключиться к общественному контролю за выполнением работ. Наравне с профессиональным контролем очень важен и общественный контроль граждан», - подчеркнул депутат Петросовета по округу № 14 Павел Сандберг. (Видео)