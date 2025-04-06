06 апреля 2025, 08:30
Неприятный ветер, снег и всего до плюс пяти градусов обещают в Карелии
О погоде в воскресный день рассказали синоптики - для прогулок лучше утеплиться
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, +5.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце, Пудоже днем +2;
В Медвежьегорске, Сегеже днем +1;
В Сортавале днем +4;
В Суоярви нднем +3.