Неприятный ветер, снег и всего до плюс пяти градусов обещают в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Олонце, Пудоже днем +2;

В Медвежьегорске, Сегеже днем +1;

В Сортавале днем +4;

В Суоярви нднем +3.