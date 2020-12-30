Необычная традиция сделала приятелей миллионерами

Друзья из Австралии сорвали джекпот в лотерее благодаря своей многолетней традиции. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Австралийка анонимно рассказала, что последние несколько лет они с другом играют в лотерею, используя числа, вытянутые вслепую из шляпы. «Все это время мы играли одним набором чисел, - пояснила она. - Он назвал мне свои любимые числа, у меня тоже были свои, и мы просто смешали их в шляпе и потом вытянули для розыгрыша».

Необычный метод игры в лотерею принес приятелям миллион австралийских долларов (56 миллионов рублей).

Победительница уже решила, на что потратит свою часть выигрыша. Она планирует сделать в доме деревянные полы, купить новую машину и помочь семье. Фото yourfreedom.ru