Бездомная собака помогла спасти брошенного младенца

На Филиппинах бездомная собака привела прохожего к младенцу, которого бросили на свалке. Об этом случае, произошедшем 24 декабря, рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

Внимание 36-летнего мотоциклиста Джунрелла Фуэнтеса Ревильи привлекла лающая черная собака. Мужчина решил остановиться и последовать за бездомным животным.

Собака привела мужчину к пустырю возле городской свалки, где на траве лежал плачущий младенец. Ребенок был завернут в полотенце.

Филиппинец подобрал ребенка и отвез его в ближайшую больницу. Он сообщил о находке в полицию. Полицейские устанавливают личность матери подкидыша. В настоящее время ребенок находится под опекой социальных работников, отмечает издание. Фото merkur.de