Некоторых россиян освободят от банковских комиссий при оплате ЖКУ

При оплате коммуналки произойдут некоторые изменения. С 1 июля пять категорий граждан освободят от комиссий банка при перечислении платы за ЖКХ.

В числе льготников – пенсионеры; инвалиды; граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

По информации агентства «Прайм», указанных льготников освободят от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы. // фото «Петрозаводск говорит»