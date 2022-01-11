Некоторые жители Петрозаводска завтра останутся без электричества

Завтра, 12 января, энергетики проведут работы на трансформаторной подстанции на Древлянке. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

В связи с работами с 10 до 16 часов произойдет отключение электричества в домах, расположенных рядом с улицами Паустовского, Отрадная и Рябиновая.

Энергетики попросили у жителей Петрозаводска прощения за временные неудобства. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos