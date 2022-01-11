На новой магистрали в Петрозаводске создадут «зеленую волну»

В Петрозаводске скорректирован режим работы светофоров на новой улице Иссерсона, движение по которой было открыто 26 декабря. Об этом рассказал сити-менеджер Владимир Любарский.

Градоначальник отметил, что работа не завершена. Власти мониторят ситуацию и при необходимости вновь будут вносить изменения.

Также Любарский сообщил, что на новой городской магистрали планируется создание «зеленой волны». Для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование, чем власти сейчас и занимаются. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com