11 января 2022, 17:02
На новой магистрали в Петрозаводске создадут «зеленую волну»
На улице Иссерсона скорректирован режим работы светофорных объектов
В Петрозаводске скорректирован режим работы светофоров на новой улице Иссерсона, движение по которой было открыто 26 декабря. Об этом рассказал сити-менеджер Владимир Любарский.
Градоначальник отметил, что работа не завершена. Власти мониторят ситуацию и при необходимости вновь будут вносить изменения.
Также Любарский сообщил, что на новой городской магистрали планируется создание «зеленой волны». Для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование, чем власти сейчас и занимаются. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com