Некоторые овощи начали дорожать в Карелии

Карелиястат опубликовал данные об изменении цен в республике за неделю с 12 по 18 сентября. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, среди овощей и фруктов подорожали помидоры (8,7%), бананы (4,1%) и свекла (3,4%). Снизились цены на морковь (8,3%), капусту (5,5%), картофель (5,4%), лук (1,8%), яблоки (1,3%).

Из числа других продуктов подешевели сливочное масло, рис, консервы для детского питания (2,2 - 3,3%). Выросли цены на маргарин, сосиски, сардельки (2,2 - 2,8%).

Мониторинг цен ведется в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Nathalia Rosa