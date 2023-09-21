21 сентября 2023, 08:15
Повышаются цены на проезд в пригородных и междугородних автобусах
Проезд в транспорте в Карелии станет дороже с 1 октября
С 1 октября подорожает проезд в пригородных и междугородних автобусах, отправляющихся из Петрозаводска. Об этом сообщили в ГУП РК «Карелавтотранс».
Тариф на проезд в автобусах увеличен на ожидаемый уровень инфляции по итогам 2023 года, то есть на 7,5%.
Минимальная стоимость проезда и провоза багажа также изменится - с 1 октября она составит 50 рублей. // Фото: freepik.com / Wirestock