Повышаются цены на проезд в пригородных и междугородних автобусах

С 1 октября подорожает проезд в пригородных и междугородних автобусах, отправляющихся из Петрозаводска. Об этом сообщили в ГУП РК «Карелавтотранс».

Тариф на проезд в автобусах увеличен на ожидаемый уровень инфляции по итогам 2023 года, то есть на 7,5%.

Минимальная стоимость проезда и провоза багажа также изменится - с 1 октября она составит 50 рублей. // Фото: freepik.com / Wirestock