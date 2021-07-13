Неизвестные подожгли водопровод в Рабочеостровске
В Рабочеостровске снова беда с водопроводом. Кто-то его поджег накануне дня поселка. О случившемся рассказал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.
«Оксюморон, но пластиковый водопровод, утеплённый опилками горит. Попытки залатать и восстановить пока результата не дали. Подвоз воды организован»,
- написал чиновник 12 июля. Петров надеялся. Что утечку удастся ликвидировать к вечеру, чтобы дать людям воду.
По словам чиновника, водопровод находится в неудовлетворительном состоянии. Балансодержатель должен устранить недочеты в течение месяца и представить план мероприятий по приведению ветки в нормативное состояние.
Петров написал со ссылкой на работников, что с водопровода украли металлические листы, стали разбирать защитный короб на дрова.
«С таким подходом никаких средств на реконструкцию и ремонт водопровода не хватит», подытожил кемский чиновник. Выяснением обстоятельств хищения и поджога займется полиция. (фото источника)