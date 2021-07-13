13 июля 2021, 10:13
Соцсети

Неизвестные подожгли водопровод в Рабочеостровске

Злоумышленники украли металл с водопровода, короб разобрали на дрова, а затем сети и вовсе стали гореть, рассказал в соцсети кемский чиновник

В Рабочеостровске снова беда с водопроводом. Кто-то его поджег накануне дня поселка. О случившемся рассказал глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

«Оксюморон, но пластиковый водопровод, утеплённый опилками горит. Попытки залатать и восстановить пока результата не дали. Подвоз воды организован»,

- написал чиновник 12 июля. Петров надеялся. Что утечку удастся ликвидировать к вечеру, чтобы дать людям воду.  

По словам чиновника, водопровод находится в неудовлетворительном состоянии. Балансодержатель должен устранить недочеты в течение месяца и представить план мероприятий по приведению ветки в нормативное состояние.

Петров написал со ссылкой на работников, что с водопровода украли металлические листы, стали разбирать защитный короб на дрова.

«С таким подходом никаких средств на реконструкцию и ремонт водопровода не хватит», подытожил кемский чиновник. Выяснением обстоятельств хищения и поджога займется полиция. (фото источника) 

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Дмитрий Петров
новости Карелии
рабочеостровск
Кемский район
Поджог
водопровод