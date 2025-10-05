Небольшой дождь ожидается в понедельник в Карелии

Завтра, 6 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°С, днем +8,+13°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +9, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +9, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +11, облачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.