Небо прояснится и будет морозно. Какую погоду обещают в Карелии

Январь стартовал с морозов и завершится лютым холодом, подтвердив статус самого холодного месяца зимы.

«По предварительному прогнозу температурный режим последнего зимнего месяца ожидается пониженным относительно средних многолетних значений, и, вероятно, эти морозы не последние»,

- заключили специалисты гидрометцентра.

На погоду в Карелии будет влиять североатлантический циклон. Атмосферное давление повысится, существенного снега не предвидится, но осадки вероятны вблизи еще не полностью замерзших крупных водоемов.

Температура воздуха в ночные часы будет зависеть от облачности. Если будут облака, то температура будет в пределах -18, -23 градусов. Если будет ясно, то температура воздуха окажется в пределах - 25, -30, местами будет холоднее до -32. Днем температура воздуха, как считают в метеослужбе, не превысит -13, -17, но на севере местами будет -22. Период аномально холодной погоды продлится до начала февраля, прогнозируют синоптики.