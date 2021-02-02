Не демоны хотели замуровать мурок с улицы Сусанина

«Ника Плюс» снова в Первом петрозаводском общественном приюте для бездомных животных. Татьяна Белова показала нам двух веселых собачек. Сотрудница учреждения занимается уходом и воспитанием питомцев уже 10 лет, знает по именам все 120 собак, находящихся сегодня в приюте, она здесь главная по собакам.

Юлия Носик поведала печальные кошачьи истории. Например, о котах, едва не замурованных заживо в подвале дома по ул. Сусанина. С этой улицы в приют было доставлено семь двухмесячных котят, два кота и две кошки. Кроме одного, котят всех разобрали.

Как жаловалась мурка на обидчиков - смотрите видео.