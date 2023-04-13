Не только энцефалит и боррелиоз, но и Хасеки можно подцепить от клещей

Клещи вышли из спячки. В Петрозаводске на днях в районе Чертова стула также повстречался этот паразит, только присосался он не к человеку, а собаке, писали местные СМИ.

Сегодня в телеграм-канале Роспотребнадзора рассказали о вирусе Хасеки, который можно подцепить от клеща. Впервые о новой заразе сообщили более пяти лет назад в Китае. Этот вирус находят в клещах не только в Азии, но и Европе. В России случаи тоже встречались.

Исследования показывают, что болезнь, вызванная вирусом, протекает легко и в целом напоминает простуду. Угрозы для эпидблагополучия россиян вирус Хасеки не представляет, считают специалисты. Однако встречи с клещами все же лучше стараться избегать и не забывать о мерах профилактики – репелленты, закрытая одежда для прогулок в парках и лесу, осмотр после прогулок.

Клещи переносят до десяти вирусов и могут передавать их человеку. Энцефалит может передаваться с козьим молоком, поэтому его необходимо обязательно кипятить. // фото unsplash.com