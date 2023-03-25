Не повестки, а уведомления. Военком объяснил, что рассылают в Карелии

Военком Карелии Андрей Артемьев сообщил ИА «Республика», что в Петрозаводске рассылают не повестки в военкомат, а уведомления об уточнении данных. Он назвал это обычной процедурой.

Причем уточнить информацию военкомат может и по телефону. Артемьев назвал этот вариант «абсолютно приемлемым». Граждан не отрывают от учебы или работы. По словам карельского военного комиссара, уточнить сведения могут через налоговую, Социальный фонд и другие органы.

«Но в первую очередь - это, конечно, организации, где работают граждане»,

- сказал военком.

Ранее федеральные СМИ сообщали о рассылке повесток для уточнения данных в Пензенской, Воронежской, Липецкой областях, Петербурге. Местные власти объясняли это необходимостью актуализировать данные.

Например, 15 марта в телеграм-канале правительства Липецкой области сообщалось, что в регионе, как и по всей России, военкоматы оцифровывают базы данных, для чего требуется актуализация информации.

«В ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», - говорилось в сообщении липецких властей, ссылающихся на военкома области Валерия Герасименко. Необходимость рассылки повесток в Липецкой области связывают с ошибками, выявленными во время частичной мобилизации.