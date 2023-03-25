В Петрозаводске пройдет митинг в поддержку СВО

В столице Карелии пройдет митинг в поддержку специальной военной операции.

Мероприятие состоится 27 марта у стелы «Город воинской славы» с 13:00 до 14:00. С инициативой поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО, выступил карельский поисковик Илья Герасев.

Поисковик навещал военнослужащих в зоне СВО, передал посылки и общался с бойцами.

«С их слов для них важна не только материальная помощь, но и наша поддержка. Они хотят быть уверенными и чувствовать, что мы с ними и мы их не бросим, - написал на своей странице Герасев - Сегодня главная задача для нас - поддержать российских солдат, каждого нашего героя, каждого, кто оберегает нас от нацизма».

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на митинг 27 марта. // фото пресс-службы правительства РК