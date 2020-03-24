24 марта 2020, 08:51
Мир

Названы вредные для сердца продукты

Испанский кардиолог рекомендует также для здоровья сердца и сосудов отказаться от курения и уделять спорту более получаса в день

К опасным для сердечно-сосудистой системы продуктам отнесли выпечку и полуфабрикаты. Такое мнение высказал испанский кардиолог Пабло Канепа, пишут «Известия».

Также, по мнению врача, вред могут нанести алкоголь и безалкогольные энергетики, соль. Врач предложил исключить из рациона красное мясо и налегать на курицу, орехи, включить в рацион оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и семечки авокадо.

По мнению специалиста, уменьшить риск заболеваний сердца и сосудов на 30% поможет средиземноморская диета, богатая фруктами, орехами, овощами, рыбой и бобовыми культурами.

Кардиолог рекомендует отказаться от сигарет и уделять спорту не менее 45 минут в день.

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