Названы вредные для сердца продукты

К опасным для сердечно-сосудистой системы продуктам отнесли выпечку и полуфабрикаты. Такое мнение высказал испанский кардиолог Пабло Канепа, пишут «Известия».

Также, по мнению врача, вред могут нанести алкоголь и безалкогольные энергетики, соль. Врач предложил исключить из рациона красное мясо и налегать на курицу, орехи, включить в рацион оливковое масло первого отжима, некоторые виды рыбы и семечки авокадо.

По мнению специалиста, уменьшить риск заболеваний сердца и сосудов на 30% поможет средиземноморская диета, богатая фруктами, орехами, овощами, рыбой и бобовыми культурами.

Кардиолог рекомендует отказаться от сигарет и уделять спорту не менее 45 минут в день.