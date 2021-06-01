Названы территории, которые благоустроят в Карелии в 2022 году

Названы объекты, которые благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в четырех городах Карелии в 2022 году. Из 27 проектов-участников были выбраны 14 победителей. Итоги рейтингового голосования подвел Минстрой России

30 мая завершилось голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды». Началось оно 26 апреля. Поддержать объекты, участвующие в голосовании, мог любой житель Карелии, которому исполнилось 14 лет.

В этом году впервые голосование проходило одновременно во всей стране на общероссийском портале za.gorodsreda.ru. Как подсчитал Минстрой РФ, в голосование приняли участие более 10 миллионов россиян. Более 40 тысяч голосов поступили от жителей Карелии.

«Из 27 проектов-участников были выбраны 14 победителей, 7 из них – в Петрозаводске. Это объекты, набравшие наибольшее число голосов. Их поддержали почти 72% от числа жителей нашей республики, участвовавших в голосовании»

– сообщает Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

В Петрозаводске за комфортную среду проголосовали 28 070 человек.

фото Евгения Лисакова

Наибольшее число голосов набрал Кукковский сквер – 3 636. Немного уступила ему территория в районе дома на Октябрьском проспекте, 40, за нее проголосовали 3 223 человека. И замыкает тройку лидеров Губернаторский сад, который поддержали 2 992 петрозаводчанина.

Также в семерку победителей вошли:

– территория ул. Березовая аллея, 40 – 2 829;

– территория на ул. Ключевая, 14 – 2 624;

– спортивный сквер – 2 333;

– территория в районе ул. Труда, 7 – 2 232.

В Сегеже выбор сделали 4 292 человека. Их голоса и определили трех победителей.

Большинство поддержало сквер около школы № 5 на проспекте Бумажников. Этот объект набрал 2 091 голос. На втором месте сквер у памятника Воинам карельского фронта – 1 131 голос. Также в число победителей вошел сквер перед гостиницей «Выг», за который проголосовали 564 горожанина.

В Костомукше выбирали двух победителей из пяти участников. Ими стали Бульвар Лазарева – 1 366 голосов и площадка на берегу озера Контокки – 1 225 голосов. Всего в голосовании приняли участие 3 960 горожан.

В Кондопоге также два победителя. Это сквер Пионеров, который поддержали 1 615 жителей, и сквер на пр. Калинина, набравший 965 голосов. Общее число проголосовавших достигло 3 775.

«Объекты, которые участвовали в голосовании, но не стали победителями, могут быть включены в рейтинговое голосование в следующих годах, если общественные комиссии примут соответствующее решение»

– пояснили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Результаты голосования будут оформлены в виде протоколов общественных комиссий и загружены на сайт 10.gorodsreda.ru после 3 июня.

Территории-победители получат деньги федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и будут благоустроены в 2022 году.

Использованы фото с сайта za.gorodsreda.ru, группа ВК "Активные жители Ключевой".