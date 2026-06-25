Названы самые востребованные вакансии в России

Голикова перечислила востребованные вакансии на российском рынке труда

Фото: Shopify

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала самые востребованные вакансии на российском рынке труда. Ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила чиновница, каждая пятая вакансия в стране относится в сфере обработки. Требуются квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин. На втором месте по востребованности отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. Третий блок популярных вакансий составляют социальные отрасли - здравоохранение, образование, социальное обслуживание.

Голикова подчеркнула, что совсем небольшое число вакансий есть в торговле, сфере услуг, индустрии гостеприимства.

Ранее сообщалось о том, что мошенники жестоко обманули жительницу Карелии.