Вертолет с пожарными десантниками совершил жесткую посадку

В Красноярском крае выясняются обстоятельства инцидента с воздушным судном

Фото : Восточное МСУТ СК России / Telegram

В Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника, воздушное судно было вынуждено сесть в лесу около населенного пункта Северо-Енисейск. На борту находились девять пожарных десантников и трое членов экипажа. Все они выжили. Специалисты проводили лесоавиационные работы.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники компетентных органов.

Ранее сообщалось о том, что Карелия направила в Красноярский край 50 пожарных десантников на борьбу с лесными пожарами.