Названы самые трендовые вещи этого года

Одежда и обувь с бисером вошла в моду в 2026 году

Фото "Петрозаводск говорит"

Специалисты составили подборку трендов 2026 года. Информация опубликована на специализированном сайте Who What Wear.

Отмечается, что в этом году в моду вошли одежда и обувь с бисером, а также платья в стиле ночной рубашки. Самым трендовым цветом признан аквамариновый, аксессуары этого цвета сейчас весьма популярны.

Обозреватели также призвали читателей отказаться от бикини в пользу слитных купальников и приобрести брюки на замену джинсам. Особенно трендовыми они назвали атласные штаны, брюки с цветочным принтом и льняные варианты.

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