Россиянкам назвали самую модную обувь на лето

Обувь с цветочным принтом набирает популярность в этом сезоне

Фото "Петрозаводск говорит"

Стилист Владислав Лисовец перечислил самую модную обувь лета 2026 года. Советы россиянкам он дал в своем блоге.

Так, специалист отметил, что в этом сезоне в тренде обувь с цветочным принтом. Она способна оживить даже самый простой однотонный образ и добавить ему романтики и индивидуальности. Такую обувь можно носить и с джинсами, и со строгими костюмами.

Помимо этого, в моде остается обувь с открытой носовой частью. Это и классическими босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле «шлепанцы на каблуке». Такая обувь отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками.

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчане пожаловались на вонючую воду.