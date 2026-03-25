Названы самые полезные сорта сыра

Диетолог Бруквелл Уайт назвала самые полезные сорта сыра. Слова специалиста цитирует «Лентра.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметила эксперт, сыр должен быть частью сбалансированного питания, поскольку в нем содержатся кальций и необходимые организму витамины. Однако важно учитывать его жирность и количество насыщенных жиров, способные в больших количествах повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалистка отметила, что в зависимости от цели наиболее полезными будут считаться разные сорта сыра. Например, швейцарский сыр содержит меньше соли, сыры из овечьего и козьего молока богаче белком и легче усваиваются, а твердые сорта могут подойти людям с непереносимостью лактозы.

Эксперт посоветовала сочетаеть сыр с овощами или другими полезными блюдами.