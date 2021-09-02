Названы самые денежные отрасли в Карелии

Карелиястат назвал сферы деятельности в Карелии, работники которых получили самые большие зарплаты за июнь. Информация опубликована в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении республики.

С большим отрывом впереди отрасль рыбоводства и рыболовства. В июне люди, работающие в этой сфере, получили среднюю зарплату 112 275 рублей.

Далее следуют следующие отрасли: «научные исследования и разработки» со средней зарплатой 91 988 рублей, «образование» (75 452 рубля), «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (71 171 рубль), «добыча полезных ископаемых» (69 398 рублей), «деятельность финансовая и страховая» (68 663 рубля) и «производство, передача и распределение электроэнергии» (65 466 рублей).

Средняя зарплата в Карелии в июне 2021 года составила 54 514 рублей. Фото pixabay.com/Evgeny