Названы признаки развития рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы характеризуется образованием злокачественной опухоли из железистых клеток, а также эпителиальной ткани выводных протоков. В группу риска по этой болезни входят пожилые люди старше 60 лет. Об этом рассказал онколог Иван Карасев, его слова приводит «Российская газета».

Карасев также перечислил признаки развития этого вида рака. Один из главных симптомов развития недуга, по словам врача, - это боль, которая связана с прорастанием опухоли сквозь нервные окончания. «Чаще всего боль усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя», - сказал Карасев.

После еды также может возникать тошнота и изжога. Среди других признаков - изменение цвета кожи, окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к пище. Фото rbcdn.ru