Названы победители первого в истории Карелии чемпионата по рыбатлону

Первый чемпионат по рыбатлону прошел в Беломорском районе. Соревнования в прекрасную погоду прошли на базе Шуезеро.

Состязались в новом виде спорта более 40 команд из Беломорска, Петрозаводска, Костомукши, Сосновца, Надвоиц, Сегежи, Кондопоги, Кеми, а также Рязани и Москвы. Команды состояли из двух спортсменов: лыжника и рыболова. Рыбак должен был поймать две любые рыбы, лыжник - пробежать два круга. Эстафету они передавали друг другу несколько раз.

«Рыба клевала очень хорошо. Таскали рыбаки в основном окуней, но был пойман даже налим! Беговой круг для лыжников был очень комфортным и составил 1,6 км по нарезанной лыжне»,

— рассказали организаторы соревнования.

В итоге первыми в карельском рыбатлоне стали Сергей Щеглов и Василий Курятков из Беломорска. Второе место заняли петрозаводчане Георгий Лихачев и Никита Рассадкин. Третью ступень почета заняли спортсмены Денис Полкунов и Владимир Петров (Сосновец, Беломорск).

Как отмечают участники, в первом рыбатлоне, прошедшем в Карелии, было много призов и положительных эмоций.

«Большущее спасибо за радушный прием и за участие всем рыбакам и лыжникам! Скоро приедем еще!»

— благодарят участники мероприятия в сообществе «Рыбатлон Карелия».

Организаторы планируют собрать любителей рыбной ловли на соревнования, которые пройдут летом, так что летний рыбатлон не за горами. // фото Роман Дудкин, «Рыбатлон Карелия», ВК