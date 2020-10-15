Названы места, куда нельзя ставить включенный ноутбук

В некоторые места включенный ноутбук ставить не стоит - он может быстро выйти из строя. Об этом рассказал агентству «Прайм» замдиректора Института высоких технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

Как объяснил эксперт, для включенного ноутбука опасны мягкие поверхности: плед, подушка, одеяло. На них ноутбук может перегреться из-за частичного перекрытия вентиляционных отверстий. Из-за перегрева устройство может отключиться, или он даже может спровоцировать выход компонентов из строя. Также с мягких поверхностей в гаджет попадает пыль и прочий мусор, который забивается в вентиляционный кулер.

Также Аверин посоветовал не использовать включенный ноутбук на кухне. Случайно пролитая вода может сломать технику.

Фото ibbiology.pl