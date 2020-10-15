Мантуров назвал условие нового закрытия кафе и магазинов

Если в России не произойдет резкого всплеска количества зараженных коронавирусом, предприятия общепита и торговли смогут продолжить работать при том условии, что они соблюдают все требования Роспотребнадзора. Об этом рассказал руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний,

- заявил министр.

Мантуров, однако, отметил, что во всех регионах ситуация разная, поэтому окончательные решения принимаются руководителями субъектов Федерации.

Чиновник также заявил, что сейчас ведомство прорабатывает с представителями промышленности варианты перевода части сотрудников на удаленный режим работы.

Фото srb62.ru