Названы любимые занятия Ефремова в СИЗО

Михаил Ефремов, находящийся в одном из следственных изоляторов Москвы, увлекся общением с поклонниками по переписке и игрой в настольный теннис. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным источника, одно из помещений СИЗО переделано под спортзал. Там есть стол для настольного тенниса, гири, гантели, несколько тренажеров и беговая дорожка. Актер попросил родственников передать ему ракетки для пинг-понга. Играет Ефремов со своими сокамерниками.

Также заслуженный артист России активно переписывается с поклонниками. Сообщается, что ему приходят «пачки» писем, и он старается отвечать на все.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в центре столицы. Артисту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Актер обжаловал приговор и ожидает решения в СИЗО.