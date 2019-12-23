Названы лучшие рецепты новогодних закусок

Гурманы перечислили рецепты закусок, которые украсят любой праздник. По словам экспертов, блюда должны раскрывать вкус самого популярного новогоднего напитка - шампанского, рассказал корреспондент издания «Утро».

Россиянам посоветовали обратить внимание на крудите, или закуску из сырых овощей. Нарезанные палочками морковь, огурец и сельдерей с добавлением солоноватого соуса станут отличной закуской к Новому году.

Бутерброды с икрой по-новому раскроют вкус шампанского. Икру можно заменить хамоном (сыровяленым свиным окороком) или прошутто (ветчиной, сделанной из окорока, натертого солью), главное – чем-то соленым.

Жареная курица в хрустящей панировке и бутылка игристого – неожиданное, но идеальное сочетание на Новый год. Важно, чтобы закуска была не слишком острой, иначе она перебьет вкус праздничного напитка.

Рыба и морепродукты также отлично подойдут к новогоднему напитку благодаря нежной текстуре и солоноватому вкусу. А также избавят от головной боли 1 января, ведь, если подобрать правильные закуски, похмелья можно избежать.

Главное правило – не перебивать вкус алкоголя чересчур острыми или сладкими блюдами, а также воздержаться от тяжелой еды.