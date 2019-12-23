23 декабря 2019, 13:58
Россия

Названы лучшие рецепты новогодних закусок

Правильно подобранные блюда помогут избежать похмелья утром первого января, уверены эксперты

Гурманы перечислили рецепты закусок, которые украсят любой праздник. По словам экспертов, блюда должны раскрывать вкус самого популярного новогоднего напитка - шампанского, рассказал корреспондент издания «Утро».

Россиянам посоветовали обратить внимание на крудите, или закуску из сырых овощей. Нарезанные палочками морковь, огурец и сельдерей с добавлением солоноватого соуса станут отличной закуской к Новому году.

Бутерброды с икрой по-новому раскроют вкус шампанского. Икру можно заменить хамоном (сыровяленым свиным окороком) или прошутто (ветчиной, сделанной из окорока, натертого солью), главное – чем-то соленым.

Жареная курица в хрустящей панировке и бутылка игристого – неожиданное, но идеальное сочетание на Новый год. Важно, чтобы закуска была не слишком острой, иначе она перебьет вкус праздничного напитка.

Рыба и морепродукты также отлично подойдут к новогоднему напитку благодаря нежной текстуре и солоноватому вкусу. А также избавят от головной боли 1 января, ведь, если подобрать правильные закуски, похмелья можно избежать.

Главное правило – не перебивать вкус алкоголя чересчур острыми или сладкими блюдами, а также воздержаться от тяжелой еды.

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Россия
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шампанское
новый год
Бутерброды с икрой