Названы города в Карелии с самым высоким уровнем радиации

Регулярный мониторинг радиационной обстановки в республике показал, что опасности для населения нет. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Карелии.

Городами с самым высоким уровнем радиации в феврале стали Сегежа и Кондопога. Среднее значение мощности гамма-излучения в каждом из них составило в этот период 0,11 мкЗв/час.

Вторыми по уровню радиации признали Сортавалу и Костомукшу с мощностью 0,10 мкЗв/час.

На третьем месте оказался Петрозаводск. В карельской столице мощность гамма-излучения в этом месяце составила 0,09 мкЗв/час. // фото: freepik.com