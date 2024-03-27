27 марта 2024, 20:33
Названы города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
Радиоактивный фон в республике признали нормальным
Регулярный мониторинг радиационной обстановки в республике показал, что опасности для населения нет. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Карелии.
Городами с самым высоким уровнем радиации в феврале стали Сегежа и Кондопога. Среднее значение мощности гамма-излучения в каждом из них составило в этот период 0,11 мкЗв/час.
Вторыми по уровню радиации признали Сортавалу и Костомукшу с мощностью 0,10 мкЗв/час.
На третьем месте оказался Петрозаводск. В карельской столице мощность гамма-излучения в этом месяце составила 0,09 мкЗв/час. // фото: freepik.com