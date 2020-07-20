Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 20 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях республики, у которых Covid-19 был подтвержден 19 июля.

Так, главным очагом инфекции остается Петрозаводск. В столице республики почти половина от общего количества зараженных - 961 человек.

На втором месте остается Кемский район - 124 случая, на третьем - Беломорский район - 105 случаев. Далее следуют Сортавальский район (96), Олонецкий район (88), Суоярвский район (71), Муезерский район (69), Сегежский район (68) и Прионежский район (61).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе - 5. До начала июля на этой территории больных не было совсем.