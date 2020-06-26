Названо допустимое количество съеденной в день черешни

Диетолог Ольга Деккер рассказала, сколько черешни можно съедать в день, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Ее слова приводит aif.ru.

Как сообщила специалист, Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям употреблять в сутки от 400 до 800 граммов овощей, фруктов, ягод и зелени. При этом при поедании черешни стоит учитывать и другие продукты, которые человек употребляет.

По словам диетолога, черешня отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе. Эксперт рекомендовала диабетикам полностью отказаться от черешни сладких сортов, а аллергикам стоит избегать ягод с яркой окраской.