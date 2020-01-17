17 января 2020, 19:39
Названа самая популярная у жителей Финляндии порода кошек
Мейн-кун обогнал по популярности рэгдоллов, всего же в Суоми насчитывается 4131 породистая кошка
Число любителей представителей семейства кошачьих в Финляндии растет с каждым годом. По сообщению Yle, впервые самой популярной породой стал мейн-кун. По соседству с Карелией насчитывается 595 представителей этой породы. Вторая по популярности порода кошек – рэгдолл. Их в Суоми насчитывается 579. На протяжении 16 лет рэгдолл считался самой популярной породой домашних кошек.
На третьем место по популярности - священная бирма, следом идет корниш рекс, сибирская, британская короткошерстная. Также в список популярных пород вошли девон рекс, русская голубая, сиамская и ориентальная.
В 2019 году Ассоциация фелинологов зарегистрировала в Суоми 4131 породистую кошку.
Фото: findanimals.ru