Названа самая популярная у жителей Финляндии порода кошек

Число любителей представителей семейства кошачьих в Финляндии растет с каждым годом. По сообщению Yle, впервые самой популярной породой стал мейн-кун. По соседству с Карелией насчитывается 595 представителей этой породы. Вторая по популярности порода кошек – рэгдолл. Их в Суоми насчитывается 579. На протяжении 16 лет рэгдолл считался самой популярной породой домашних кошек.

На третьем место по популярности - священная бирма, следом идет корниш рекс, сибирская, британская короткошерстная. Также в список популярных пород вошли девон рекс, русская голубая, сиамская и ориентальная.

В 2019 году Ассоциация фелинологов зарегистрировала в Суоми 4131 породистую кошку.

Фото: findanimals.ru