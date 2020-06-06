Названа причина смерти народного артиста России Михаила Кокшенова

Причиной смерти народного артиста России Михаила Кокшенова стали последствия инсульта. Появившиеся ранее слухи о том, что актер заразился коронавирусом, не подтвердились. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вдову артиста Наталью Лепехину.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», - заявила Лепехина.

Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. Он известен по таким фильмам, как «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли». Помимо ролей в кино, Кокшенов знаком зрителям по своей игре в киножурналах «Ералаш» и «Фитиль».

Фото ТАСС