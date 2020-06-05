Эксперты рассказали, как определить качество вина с помощью смартфона

Оказывается, чтобы разбираться в качестве вина, не нужно тратить время на изучение этого напитка или быть гурманом или энофилом. Согласно мнению экспертов Роскаячества, чтобы на глаз определить качественное вино, потребуется лишь смарфтон, а точнее фонарик в нем. Об этом сегодня пишет «Лента.ру».

Как говорят специалисты, насыщенные красные вина должны быть прозрачными и чистыми. Знатоки для определения прозрачности использую яркую лампу, однако обыватель может подсветить напиток фонариком. Так, молодое белое вино должно быть почти бесцветным. У него может быть немного золотистый или зеленовато-лимонный оттенок. Если такое вино по цвету похоже скорее на янтарь и нерафинированное подсолнечное масло, то, возможно, оно окислено. Пить его не рекомендуют.

Определить качество можно также по запаху. Например, окисленное белое будет пахнуть моченым яблоком, старым погребом и подгнившей листвой. Овощной запах, так как у вареной свеклы, картофеля или цветной капусты выдаст некачественное красное вино.

Чтобы не приобрести контрафактную продукцию, специалисты рекомендуют россиянам не покупать вино ночью через Интернет.