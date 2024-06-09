Названа отрасль с огромными зарплатами в Карелии

Карелиястат рассказал о зарплатах в разных сферах деятельности в республике за март. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, в марте самые большие средние зарплаты зафиксированы в добыче полезных ископаемых (176 560 рублей). Также много зарабатывают люди, производящие химические продукты (109 473 рубля).

Сотрудники сферы финансов и страхования получили в марте, в среднем, 99 729 рублей. В отрасли «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» зафиксирована зарплата 94 547 рублей.

Самая маленькая средняя зарплата у работников почты и курьеров (43 170 рублей). // Фото «Петрозаводск говорит»