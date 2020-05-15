Названа новая предположительная дата начала сдачи ЕГЭ в России

Сдача Единого государственного экзамена, возможно, стартует в России 19 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правительстве РФ.

«Мониторинг эпидемиологической обстановки в стране позволяет говорить о том, что проведение ЕГЭ может начаться с 19 июня»,

– сказал собеседник агентства.

Ранее рассматривался вариант переноса сдачи экзаменов на июль-август.

Как пишет издание, глава Минобрнауки Валерий Фальков накануне заявил, что учебный год в России зависит от того, когда начнутся ЕГЭ. При этом, по его словам, решение о дате старта и формате проведения экзаменов продвигается с трудом.

«Мы постоянно в контакте с Министерством просвещения, просто ситуация неординарная и во многом беспрецедентная, как вы знаете. И поэтому поиск решения идет нелегко, наиболее оптимального решения. Мы обсудили самые разные сценарии, самые разные варианты», – сказал Фальков в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Сроки начала ЕГЭ, добавил министр, обсуждаются, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение.