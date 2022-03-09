Названа актуальная численность населения Карелии

По данным на 1 января 2022 года численность населения Карелии составила 602,5 тысячи человек. Такая информация представлена в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики.

За год численность населения Карелии сократилась на 1,1%.

В республике в 2021 году родились 5124 ребенка. В 2020 году новорожденных было 5199. Заметно увеличилась смертность - в 2021 году умерли 12 485 жителей республики, годом ранее было зафиксировано 10 076 смертей.

Положение дел немного исправила миграция. В 2021 году в республику приехал 20 431 человек, а навсегда покинули Карелию 19 065 человек. Фото pixabay.com/jarmoluk