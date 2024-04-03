Назван возраст погибшего в Петрозаводске рабочего

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии на предприятии в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, сегодня утром в ходе выполнения монтажных работ внутри промышленной печи на территории производственного цеха одного из предприятий два работника подрядной организации упали с 20-метровой высоты. Это произошло в районе Шуйского шоссе.

В результате падения 67-летний рабочий умер на месте. Его 31-летний напарник госпитализирован с подозрением на ушибы внутренних органов.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и прочих работ. Следователи провели осмотр места трагедии. Будут опрошены свидетели, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. // Фото СК