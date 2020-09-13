Назван продукт, который поможет справиться с жиром и давлением

Зарубежные ученые пришли к выводу о пользе фисташек для здоровья человека. Об этом пишут «Известия». Помогли им прийти к такому выводу несколько десятков добровольцев.

Половина участников эксперимента в течение четырех месяцев ежедневно ела более 40 граммов фисташек. При этом всем добровольцам увеличили физнагрузки, а также скорректировали питание. В результате все они снизили свой вес на 5% и заодно сократили процент жира в области талии. У добровольцев, которые употребляли фисташки, вдобавок отмечалось снижение давления. Вдобавок они стали потреблять меньше сладостей.

Исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что регулярное потребление фисташек без добавок способствует похудению и снижению кровяного давления. Несмотря на высокую калорийность любых орехов, ученые считают, что их нужно включать в меню.

Фото: foodinformer.ru