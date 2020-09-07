Назван новый прожиточный минимум пенсионера в Карелии на 2021 год

В Законодательное собрание Карелии поступил законопроект под названием «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год». В нем предлагается установить величину прожиточного минимума для пожилых людей в размере не ниже 12115 рублей в месяц. Для сравнения, в 2020 году она была установлена в размере 11 836. Рост составит 2,3 процента. Законопроект внесен главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Жители Карелии, которые получают пенсию меньше 12115 рублей, будут получать социальные доплаты, чтобы общая сумма достигла этого уровня.

«Объем расходов на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2021 году составляет 893 816,4 тыс. руб.»,

- говорится в пояснительной записке.

Напомним, до 2019 года неработающим гражданам, чья пенсия недотягивала до прожиточного минимума, доплачивал Пенсионный фонд России. Правда, только в том случае, если величина прожиточного минимума, установленного в регионе, не превышала общероссийский. Если она была выше, то раскошеливался региональный бюджет. Подобная практика привела к тому, что в некоторых дотационных регионах сознательно занижали прожиточный минимум, чтобы не нагружать местный бюджет дополнительной заботой о малоимущих пенсионерах.

Карелия не стала исключением. Прожиточный минимум пенсионера в 2017 году составлял 8 803 рубля, хотя реальный прожиточный минимум на тот момент перевалил за 10 тысяч рублей. На 2019 год депутаты ЗС РК установили прожиточный минимум на уровне 8 846 рублей.

Министр труда России объявил войну подобным манипуляциям. В 2019 году произошли изменения законодательства, которые сделали невозможным сознательное занижение прожиточного минимума в регионах. Карельскому правительству пришлось через депутатский корпус утвердить прожиточный минимум на 2020 год в размере 11 836 рублей, то есть повысить его на 33 процента!

В результате в 2020 году региональную доплату к пенсии получили более 32 тысяч человек. В 2019 году из-за несправедливо заниженного минимума доплату в Карелии получали всего 13 тысяч пенсионеров.

Правда не все прошло гладка. Чиновники все же нашли способ сократить свои траты на пожилых людей. Подробнее читайте в нашем материале: «Как власть в Карелии надрала малоимущих пенсионеров».